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РФ надеется, что США убедятся в жизнеспособности ядерного соглашения по Ирану

Политика
21 апреля, 8:23 UTC+3
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Москва надеется, что Вашингтон убедится в жизнеспособности и полезности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по результатам инициированного им анализа соглашения. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Обратили внимание на информацию из Вашингтона о том, что там начинается процесс дополнительного анализа содержания договоренностей с Ираном по его ядерной программе, - сказал он. - Хотели бы надеяться, что итогом этого анализа станет подтверждение жизнеспособности этой договоренности и ее полезности с точки зрения укрепления международного мира и региональной стабильности".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
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