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Кремль поддерживает предложение Фийона создать с РФ антитеррористическую коалицию

Политика
21 апреля, 14:06 UTC+3
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данное предложение "во многом корреспондируется с той точкой зрения, которая доминирует в Москве"
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Предложение кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона о создании вместе с Россией антитеррористической коалиции укладывается в постоянно проводимую Россией линию интернациональной борьбы с угрозой терроризма. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это (предложение - прим. ТАСС) во многом корреспондируется с той точкой зрения, которая доминирует в Москве", - сказал он.

Песков напомнил, что на прошедшем в пятницу оперативном совещании президента РФ с постоянными членами Совбеза отмечалась "безальтернативность международного сотрудничества, без которого борьба с терроризмом не может быть действительно эффективной".

Ранее Фийон на своей странице в Twitter высказал мнение, что международная антитеррористическая коалиция должна быть создана для эффективной борьбы против исламистского экстремизма.

"Моя внешняя политика на президентском посту будет приоритетным образом направлена на уничтожение группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС), потому что именно она угрожает нам. Это станет возможным только в случае, если все великие державы будут в подлинной мере действовать совместно. Чем больше будет раздор между США, Европой, Россией, Ираном и странами Персидского залива, тем дальше отодвинется день победы над исламским радикализмом. Я намерен в качестве президента предпринимать повсеместно, от Вашингтона до Москвы, дипломатические инициативы с тем чтобы создать международную коалицию против исламистского терроризма", - отметил Фийон.

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Персоны
Фийон, Франсуа Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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