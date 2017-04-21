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В Госдуму внесена новая версия проекта об отзыве гражданства у осужденных террористов

Политика
21 апреля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
В середине мая законопроект будут рассматривать в первом чтении
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Новая, доработанная версия законопроекта об отзыве гражданства у осужденных террористов внесена на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили председатель палаты Вячеслав Володин, его первый заместитель Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырех думских фракций.

"Закон уже внесен. В середине мая будет рассматриваться в первом чтении", - сказал журналистам Крашенинников. Первая версия инициативы была внесена 18 апреля, но затем была отозвана авторами (руководителями думских фракций) для доработки.

Как пояснил ранее ТАСС Володин, опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм проработаны и сняты в новой версии. "То, о чем вы говорите (проверка на конституционность), мы также в ходе обсуждения уже новой редакции законопроекта проработали и исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства", - сообщил спикер.

"Это, действительно, норма конституционная, и наше предложение будет касаться лишь тех, в отношении кого принималось именно решение о предоставлении гражданства", - изложил он суть доработанной версии инициативы. "Это, как правило, те, кто имели гражданство других стран, а им именно решением было предоставлено гражданство РФ", - уточнил политик. "Отмена этого решения будет предметом как раз тех поправок, которые мы вносим", - заключил он.

Изначальной редакцией инициативы, внесенной 18 апреля, предлагались изменения в статью 22 закона "О гражданстве", согласно которым основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица по вступившему в законную силу приговору суда за совершение преступлений террористического характера.

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