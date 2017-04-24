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Миронов считает опасными разговоры об упразднении Госдумы

Политика
24 апреля, 13:17 UTC+3 РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 апреля/ТАСС
Таким образом лидер "Справедливой России" прокомментировал данные опроса, согласно которым треть россиян считают возможным такое развитие событий
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РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 24 апреля/ТАСС/. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает опасными любые разговоры об упразднении и сворачивании функций Госдумы.

"Все разговоры о превращении Государственной думы только в законотворческую палату, о сворачивании ее публичных политических функций я считаю опасными", - заявил он, выступая с докладом об уроках Октября 1917 года на заседании Центрального совета партии и комментируя данные, что треть россиян считает возможным упразднение парламента РФ.

Миронов отметил, что, "к сожалению, современный российский парламентаризм пока не стал полноценной представительной властью". "Он (парламентаризм) все еще полностью зависим от исполнительной власти. Треть наших сограждан до сих пор считает, что без парламента вполне можно было бы и обойтись", - добавил лидер справороссов.

Вместе с тем, предупредил Миронов, "в отсутствие различных конкурирующих точек зрения невозможно сформулировать национальные цели развития". "Надо не изображать единство, а создавать условия, чтобы позиции и взгляды важнейших социальных групп были представлены. Нормой политической жизни страны должно стать честное соперничество и практика компромиссов", - отметил он.

"Альтернативы легитимному и сильному парламенту, избранному на честных, состязательных выборах, сегодня просто не существует!" - заключил лидер "Справедливой России".

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