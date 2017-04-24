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Москалькова вместе с МИДом будет добиваться депортации Ярошенко из США

Политика
24 апреля, 14:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Омбудсмен сообщила, что резонансное дело находится на постоянном контроле
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена вместе с МИДом добиваться депортации из США российского гражданина Константина Ярошенко, приговоренного американским судом к 20 годам лишения свободы. Об этом омбудсмен сообщила супруге осужденного в ходе личного приема.

"Уполномоченный заверила Викторию Ярошенко, что это резонансное дело находится на постоянном контроле, и вместе с Министерством иностранных дел будут предприниматься шаги, необходимые для запуска процедуры депортации нашего соотечественника", - сообщается на сайте омбудсмена.

Виктория Ярошенко рассказала Москальковой о тяжелых условиях пребывания своего мужа в американской тюрьме.

"После проведенной операции наш соотечественник едва не умер от послеоперационного шока и выжил только благодаря ухаживавшим за ним сокамерникам. Летчик потерял все зубы, а в тюрьме кормят только фасолью, кукурузой и рисом. Свидания не разрешают, изредка - телефонный звонок. Запрещены и посылки: время от времени можно отправить письмо или книгу в мягкой обложке", - описывается на сайте омбудсмена ситуация на основе слов Виктории Ярошенко.

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков.

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