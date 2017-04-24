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Адвокат: уведомление об апелляции по делу Селезнева будет подано в США в ближайшее время

Политика
24 апреля, 20:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Ранее Игорь Литвак охарактеризовал приговор Роману Селезневу как "абсолютно несоразмерный и необоснованный"
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Уведомление об апелляции по делу Романа Селезнева, приговоренного 21 апреля в США к 27 годам тюремного заключения по обвинению в кибермошенничестве, будет подано в ближайшее время. Об этом сообщил в беседе с ТАСС адвокат россиянина Игорь Литвак.

"Уведомление об апелляции - это одностраничный документ, - пояснил юрист. - Он будет подан в суд в самое ближайшее время. У нас есть 14 дней со дня оглашения приговора на то, чтобы решить, какие меры мы будем предпринимать. Так что время у нас еще есть".

Ранее он охарактеризовал приговор Селезневу как "абсолютно несоразмерный и необоснованный". "Есть все основания для того, чтобы подать апелляцию", - подчеркнул Литвак, напомнив, что Селезнев "очень серьезно болен, он получил очень серьезное ранение в 2011 году во время теракта в Марокко, кроме того, у него диагностирован гепатит".

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате 170 млн долларов. Обвинения в отношении него выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян.

Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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