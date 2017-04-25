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Путин 27 апреля проведет переговоры с Синдзо Абэ

Политика
25 апреля, 10:05 дата обновления: 25 апреля, 10:11 UTC+3
Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в различных сферах
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года".

Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ожидается, что Владимир Путин и Синдзо Абэ также обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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