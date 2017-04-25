Путин 27 апреля проведет переговоры с Синдзо Абэ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года".

Планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ожидается, что Владимир Путин и Синдзо Абэ также обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.