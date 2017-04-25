В МИД РФ глубоко обеспокоены бедственным положением населения Йемена

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия глубоко обеспокоена бедственным положением населения Йемена и призывает международное сообщество оказать республике срочную гуманитарную помощь. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

В министерстве констатировали, что по мере продолжения в Йемене кровопролитного внутриполитического конфликта с участием коалиции во главе с Саудовской Аравией гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются мирные йеменцы, продолжают обостряться. "В условиях морской и воздушной блокады, массового голода и распространения эпидемических заболеваний населению Йемена приходится выживать в буквальном смысле этого слова", - указали в российском дипведомстве.

В связи с этим в МИД РФ обратили внимание на то, что 19 апреля из Саны в направлении порта Ходейда, являющегося на данный момент единственным открытым "окном" в Йемен, выдвинулся многотысячный "марш хлеба". По прибытии в пункт назначения вечером 24 апреля участники этой гуманитарной и деполитизированной акции объявили Ходейду "гуманитарной зоной". "Это обстоятельство имеет особое значение в контексте поступающей информации о планах лояльных президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади боевых формирований захватить этот город", - подчеркнули в МИД.

Москва рассматривает упомянутый "марш хлеба" как жест отчаяния йеменских граждан в попытке не только спасти Ходейду от разрушения, но и еще раз привлечь внимание широкой мировой общественности к катастрофической социально-экономической ситуации в стране, отметили в российском министерстве.

"Со своей стороны подтверждаем глубокую обеспокоенность бедственным положением населения Йемена", - подчеркнули в дипведомстве. "Призываем международное сообщество оказать Йемену срочную гуманитарную помощь, предпринять неотложные шаги, направленные на скорейшее прекращение вооруженного противостояния и возобновление межйеменского переговорного процесса, который учитывал бы интересы всех политических сил этой страны", - добавили в МИД РФ.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками-хуситами, в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, во главе с Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия. В штабе коалиции считают, что город-порт Ходейда остается главным источником контрабандного оружия и боеприпасов для мятежников, которые якобы получают поддержку из Ирана, и предлагают взять его штурмом.