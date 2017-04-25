Сирийские войска за сутки отбили у террористов 294 кв. км территории

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сирийские правительственные за минувшие сутки освободили территорию площадью 294 кв. км, у террористов отбиты два населенных пункта. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), увеличилось до 233 (накануне в Центре сообщали об освобождении 231 населенного пункта - прим. ТАСС). За сутки под контроль правительственных войск перешло 294 кв. км территории. В общей сложности освобождено 4307,5 кв. км", - говорится в нем.

За сутки российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня в провинциях Дамаск, Латакия, Дераа и Хама. Турецкие представители заявили о 13 таких инцидентах в провинциях Дамаск, Дераа, Хама, Алеппо и Идлиб. "В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 13 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - отметили в Центре.