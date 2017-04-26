Совфед заслушает доклад генпрокурора и обсудит введение электронных больничных

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации соберется на 411-е пленарное заседание. В начале заседания перед сенаторами выступит председатель Сената Генеральных кортесов Королевства Испания Пио Гарсиа-Эскудеро Маркес. Затем парламентарии обсудят вопрос об освобождении от должности заместителя генпрокурора РФ - главного военного прокурора Сергея Фридинского и заслушают доклад генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами с докладом "О мерах по реализации основ государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года" выступит министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В блоке социальной политики Совет Федерации намерен обсудить законы о введении электронных больничных по беременности и родам и запрете давать детям бранные имена.

Так, закон об оформлении пособий по временной нетрудоспособности позволяет подавать больничный по беременности и родам в электронном виде, а не на бумаге. Закон должен вступить в силу 1 июля 2017 года. В свою очередь, закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения порядка присвоения и регистрации имени" запрещает давать бранные имена детям. Документ также ставит под запрет имена, состоящие из чисел и указаний на ранги, должности и титулы; вместе с тем предоставляется возможность родителям давать ребенку двойную фамилию.

Также в Совете Федерации пройдет день акционерного общества "Роснано", в рамках которого запланировано выступление главы компании Анатолия Чубайса на тему "Наноиндустрия - драйвер российской экономики".