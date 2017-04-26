Патрушев: конфликт на Корейском полуострове поставлен на грань войны провокациями извне

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что участники конфликта на Корейском полуострове провокациями извне поставлены на грань войны.
"Нельзя также недооценивать проблему Корейского полуострова, где стороны, провоцируемые извне, фактически оказались на грани войны", - заявил он на Московской конференции по международной безопасности.