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Патрушев: конфликт на Корейском полуострове поставлен на грань войны провокациями извне

Политика
26 апреля, 9:49 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что участники конфликта на Корейском полуострове провокациями извне поставлены на грань войны.

"Нельзя также недооценивать проблему Корейского полуострова, где стороны, провоцируемые извне, фактически оказались на грани войны", - заявил он на Московской конференции по международной безопасности.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Московская конференция по международной безопасности - 2017
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
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