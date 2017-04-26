Лукашевич: отключение электроэнергии ЛНР Киевом нарушает минские договоренности

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Прекращение Киевом поставок электроэнергии в провозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) нарушает минские договоренности. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Это нарушает договоренности в рамках минского пакета, - подчеркнул он. - Минские договоренности предусматривают реинтеграцию региона и налаживание социально-экономического положения в этих районах, а вместо реинтеграции Киев предлагает такие меры, которые бьют прежде всего по населению".