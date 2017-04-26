Путин назвал чрезвычайно важным противодействие финансированию терроризма

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Противодействие финансированию терроризма является чрезвычайно важной задачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) Хуаном Мануэлем Вега-Серрано.
Российский лидер отметил, что ФАТФ действует успешно и под председательством Вега-Серрано "настроена активно противодействовать финансированию терроризма в мире". "Это чрезвычайно важное направление работы", - сказал президент РФ, добавив, что Москва безусловно будет содействовать Группе по всем направлениям.
В начале встречи глава государства отметил, что в Москве впервые проходит крупное мероприятие по линии ФАТФ, "которое направлено на то, чтобы имплементировать все принципы работы" по борьбе с отмыванием незаконных доходов между организацией в целом и созданной по инициативе России Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
В свою очередь Вега-Серрано отметил, что встречу с президентом России он расценивает доказательством приверженности Москвы на самом высоком уровне бороться с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.