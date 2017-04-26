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Генштаб: страны Запада наращивают масштабы информационной войны против РФ

Политика
26 апреля, 13:59 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Цель этой кампании - принизить роль России в борьбе с терроризмом, пояснил генерал Валерий Герасимов
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Западные страны наращивают масштаб информационной войны против России, стремясь принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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"Странами Запада наращивается масштаб развязанной против России жесткой информационной войны. Просматривая сообщения европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире - дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров", - сказал Герасимов.

По его словам, цель этой дезинформационной кампании вполне очевидна - как можно сильнее очернить Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем.

"И то, что в культурной и толерантной Европе сегодня оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, это прямое следствие информационной политики, проводимой в отношении России", - отметил начальник российского Генштаба.

Вместе с тем страны Запада игнорируют предложения РФ по борьбе с международным терроризмом, подчеркнул глава Генштаба.

"Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия ведет борьбу с радикальными исламскими группировками в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая его продвижение как на территорию России, так и в Европу. Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами по вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ группировка - прим. ТАСС)", - сказал Герасимов.

По его словам, подтверждением этого являются резонансные террористические акты с многочисленными человеческими жертвами, прокатившиеся по Европе за последнее время (Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России), ответственность за которые лежит на "Исламском государстве".

"Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события", - отметил Герасимов.

Показательна, по его мнению, ситуация с ракетным ударом США по аэродрому правительственных войск Сирии. "При полном отсутствии доказательств применения химического оружия вооруженными силами Сирии его поддержали практически все европейские страны", - добавил он.

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