Генштаб РФ: кибератаки могут стать новым поводом к военным ударам НАТО по невиновным

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Кибератаки на страны НАТО могут стать поводом к бездоказательному назначению виновных и военным ударам альянса по ним.
Об этом сообщил на Московской международной конференции по безопасности начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Он отметил, что НАТО начало практическую отработку порядка введения в действие статьи 5 ("Коллективная оборона") Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран - участниц НАТО.
"Но в современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно. В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами", - сказал Герасимов.
До настоящего момента страны альянса использовали более вещественные поводы для военной агрессии против суверенных государств. Так, к свержению режима Саддама Хусаейна в Ираке привели сообщения о применении им химического оружия против мирного население. Оружие так и не было найдено.
Последний раз эсминцы США также нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат из-за якобы применения химоружия.