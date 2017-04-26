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Генштаб РФ: кибератаки могут стать новым поводом к военным ударам НАТО по невиновным

Политика
26 апреля, 13:23 UTC+3
В современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно и есть вероятность бездакозательно назначать виновных, пояснил генерал армии Валерий Герасимов
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Кибератаки на страны НАТО могут стать поводом к бездоказательному назначению виновных и военным ударам альянса по ним.

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Об этом сообщил на Московской международной конференции по безопасности начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что НАТО начало практическую отработку порядка введения в действие статьи 5 ("Коллективная оборона") Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран - участниц НАТО.

"Но в современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно. В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами", - сказал Герасимов.

До настоящего момента страны альянса использовали более вещественные поводы для военной агрессии против суверенных государств. Так, к свержению режима Саддама Хусаейна в Ираке привели сообщения о применении им химического оружия против мирного население. Оружие так и не было найдено.

Последний раз эсминцы США также нанесли удар по сирийской авиабазе Шайрат из-за якобы применения химоружия.

 
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