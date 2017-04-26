Рябков: КНДР должна взять на себя обязательство не проводить ядерные испытания

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Комплексное урегулирование на Корейском полуострове должно включать обязательство КНДР не проводить ядерные испытания. Об этом говорится в статье заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябков и исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. Статья размещена в среду в газете "Коммерсантъ".

Как отмечают авторы публикации, сегодня ДВЗЯИ пользуется практически всеобщей поддержкой и является одной из опор международной безопасности. "Договор подписали 183 государства, из которых 166 - его ратифицировали, создав, таким образом, мощную коалицию против проведения ядерных испытаний, - указывается в статье. - Только одно государство - Северная Корея - проводила ядерные испытания в XXI веке".

"Продолжение в КНДР ядерных испытаний, включая возможность проведения ею новых ядерных взрывов, остается фактором, негативно влияющим на продолжение ратификации ДВЗЯИ, - отмечается в публикации. - Комплексное урегулирование ситуации на Корейском полуострове должно включать обязательство КНДР не проводить ядерные испытания".