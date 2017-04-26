Чижов назвал отмену виз ЕС "журавлем в небе" для граждан Украины

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность массового нарушения украинцами режима безвизового посещения стран Евросоюза.

"Что значит отмена? Это предоставление возможности для краткосрочных поездок, что подавляющему большинству украинцев не по карману. Наверное, на Украине есть состоятельные люди, у которых, я думаю, и так были многократные визы, - отметил постпред в беседе с корреспондентом ТАСС. - А для основной массы населения это будет, конечно, "журавль в небе".

"Речь идет о безвизовых поездках в пределах 90 - 180 дней, причем, естественно, без права работы, и самое главное, только для обладателей биометрических паспортов, которых на Украине на сегодняшний день раз-два и обчелся. Я слышал данные о трех тысячах человек", - пояснил дипломат.

"Почему Евросоюз так тянул время (с либерализацией визового режима), несмотря на политические моменты? Потому что они пошли на это тот шаг только после того, как утвердили порядок отмены безвизового режима в случае массового злоупотребления. Не хочу предрекать, что нечто подобное произойдет с нашими украинскими друзьями, но, конечно, сбрасывать со счетов такой вариант тоже нельзя", - заключил он.

Как сообщил источник ТАСС в Совете ЕС, послы 28 стран Евросоюза согласовали решение о либерализации визового режима для Украины. Предполагается, что Совет ЕС утвердит это решение 11 мая. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

В настоящий момент для "безвизовых" государств Евросоюз разрабатывает систему предварительной электронной регистрации, которую должны будут проходить их граждане перед поездкой в Европу. Стоимость такой регистрации составит 5 евро. При прохождении лицами, на которых распространяется безвизовый режим, паспортного контроля европейские пограничники получат право проверить наличие у них суммы денег, необходимой для пребывания в Европе, медицинской страховки, обратных билетов и места проживания (например, забронированного гостиничного номера).