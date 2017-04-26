Зорькин: ужесточение миграционной политики не решит проблемы терроризма в России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ужесточение миграционной политики в России после взрыва в метро Петербурге не решит проблему терроризма, однако создаст серьезные социальные проблемы в странах СНГ, зависящих от трудовой миграции, вплоть до дестабилизации (по аналогии с Афганистаном). Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в статье, которая выйдет в "Российской газете" 27 апреля.

"Мы не можем не вспомнить теракт в Санкт-Петербурге 3 апреля. После этого злодеяния в умах многих людей возник вопрос: не следует ли немедленно ограничить в правах приезжих с тем, чтобы исключить в будущем подобные эксцессы? - говорит глава КС. - При этом мы понимаем, что резкое ужесточение миграционной политики РФ не является решением данной проблемы. Оно повлечет за собой острейшие экономические, социальные и политические проблемы в большинстве государств СНГ".

По его словам, ограничение миграции приведет к значительным сложностям в Таджикистане и Киргизии - трудовая миграция в Россию и денежные переводы из нее дают этим странам заметную часть ВВП. "Если Россия закроет для таджиков-мигрантов свои границы, это приведет к экономическому краху и серьезному политическому кризису, вплоть до рисков военно-политической дестабилизации страны по аналогии с Афганистаном. Крайне неприятные последствия будет иметь сокращение денежных переводов гастарбайтеров и для Киргизии", - отмечает Зорькин.

При этом он констатирует, что миграция является серьезной проблемой и для России. Глава КС ссылается на данные миграционных властей, согласно которым в РФ в настоящее время находятся почти 10,5 млн трудовых мигрантов, из них более 4 млн прибыли в страну без определенной цели. "Эксперты утверждают, что значительная часть таких молодых мигрантов отличается не только сугубо религиозной самоидентификацией ("мы - мусульмане"), но и демонстративной русофобией. Эта часть мигрантов ставит нормы шариата выше российских законов, а территорию России считает будущей провинцией "Всемирного халифата"... По сути мы имеем дело с идеологией и практикой нового фашизма", - считает председатель Конституционного суда.