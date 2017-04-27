СК Армении, Белоруссии и России проведут первую совместную коллегию в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Три Следственных комитета - Армении, Белоруссии и России - проведут совместное заседание коллегий в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе СК, "мероприятие такого масштаба состоится впервые и имеет особую значимость во взаимоотношениях между всеми участниками".
В нем примут участие главы трех ведомств: председатель СК России Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян и руководитель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.
"В рамках коллегии делегации трех стран планируют обсудить особенности законодательств сторон, регламентирующие вопросы международно-правового сотрудничества, практику направления и исполнения запросов о правовой помощи и об оказании содействия, совершенствование сотрудничества, а также вопросы сотрудничества в научной и образовательной сфере", - сообщили в российском СК.