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СК Армении, Белоруссии и России проведут первую совместную коллегию в Петербурге

Политика
27 апреля, 0:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, апреля. /ТАСС

Делегации трех стран планируют, в частности, обсудить особенности законодательств сторон, регламентирующие вопросы международно-правового сотрудничества

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Три Следственных комитета - Армении, Белоруссии и России - проведут совместное заседание коллегий в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе СК, "мероприятие такого масштаба состоится впервые и имеет особую значимость во взаимоотношениях между всеми участниками".

В нем примут участие главы трех ведомств: председатель СК России Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Армении Агван Овсепян и руководитель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

"В рамках коллегии делегации трех стран планируют обсудить особенности законодательств сторон, регламентирующие вопросы международно-правового сотрудничества, практику направления и исполнения запросов о правовой помощи и об оказании содействия, совершенствование сотрудничества, а также вопросы сотрудничества в научной и образовательной сфере", - сообщили в российском СК.

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