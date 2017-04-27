Захарова посоветовала США не отвергать шестисторонний формат переговоров по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрации президента США Дональда Трампа не стоит отвергать шестисторонний формат переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Такое мнение высказала в распространенном в интервью Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия полностью поддерживает все резолюции СБ ООН, запрещающие ядерные испытания", - подчеркнула она, отвечая на вопрос, поддерживает ли Москва подобные испытания в КНДР.

"Вопрос относится не к России, а к Соединенным Штатам. Почему они отвергают механизм, направленный на улучшение ситуации на Корейском полуострове? Есть формат шестисторонних переговоров, у которого есть своя история, который иногда приносит хорошие результаты, иногда их не приносит, но использовать его следует", - указала представитель внешнеполитического ведомства.

Она обратила внимание на то, что те, кто сомневается в поддержке Россией международного сообщества в осуждении ядерных испытаний КНДР, не следят за заявлениями МИД РФ. "Каждый раз, когда такое происходит (ядерное испытание в КНДР - прим. ТАСС), мы делаем заявление, причем очень жесткое. Мы также используем дипломатические средства и механизмы, чтобы урегулировать обстановку", - сказала Захарова.

19 апреля вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании CNN заявил, что администрация Трампа не видит ни для себя, ни для остальных бывших участников шестистороннего процесса возможности проведения прямых переговоров с КНДР.

Пенс повторил слова о приоритетности подхода США к решению ядерной проблемы КНДР, отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров с Пхеньяном одного из остальных бывших участников шестистороннего процесса.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Республики Корея, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

В позапрошлое воскресенье КНДР осуществила попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Новое ракетное испытание состоялось во время отмечавшегося в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.