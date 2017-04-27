Захарова: Сноуден волен оставаться в России столько, сколько сочтет нужным

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден волен без подсказок и принуждения решать, сколько ему оставаться в России. Такое мнение высказала в переданном в среду интервью Yahoo Global News официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что он это решит самостоятельно", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, может ли Сноуден оставаться в России неопределенно долгое время.

"Я никогда с ним не встречалась, никогда не говорила с ним. Он просто человек, у него есть собственная воля, он способен самостоятельно решать, где ему жить", - констатировала представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Она повторила эту постановку вопроса, отвечая на вопрос, рассматривают ли власти РФ обстоятельства, при которых они выдадут Сноудена США или выдворят из России: "Не могу ничего добавить к вышесказанному. Решать ему самому".

Как ТАСС сообщил адвокат Анатолий Кучерена, новая администрация президента США Дональда Трампа пока не выходила на связь с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. "Нет, связываться с ним никто не пытался. Я считаю, что позиция Сноудена им обозначена и никак не поменялась. На сегодняшний день практически ничего не изменилось, он проживает и работает в России", - сказал Кучерена.

Сноуден - аналитик, работавший на Агентство национальной безопасности США, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров.

Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям более чем 20 стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года и с тех пор находится на территории России.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.