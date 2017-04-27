Нарышкин: планирование кибератак НАТО серьезно угрожает стабильности

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Планирование кибератак союзниками НАТО серьезно угрожает стабильности, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Серьезную угрозу стабильности несет решение натовских союзников о планировании проведения кибератак против потенциального противника", - сказал он на VI Московской международной конференции по безопасности.
Глава СВР подчеркнул, что современные войны и конфликты приобретают гибридный характер. "Они охватывают культурную, социально-экономическую и информационную сферы, которые превращаются в самостоятельные области боевых действий", - сказал он.