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Нарышкин: планирование кибератак НАТО серьезно угрожает стабильности

Политика
27 апреля, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Глава Службы внешней разведки подчеркнул, что современные конфликты приобретают гибридный характер

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Планирование кибератак союзниками НАТО серьезно угрожает стабильности, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Серьезную угрозу стабильности несет решение натовских союзников о планировании проведения кибератак против потенциального противника", - сказал он на VI Московской международной конференции по безопасности.

Глава СВР подчеркнул, что современные войны и конфликты приобретают гибридный характер. "Они охватывают культурную, социально-экономическую и информационную сферы, которые превращаются в самостоятельные области боевых действий", - сказал он.

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Темы
Отношения России и НАТО Разногласия РФ и США в киберпространстве Московская конференция по международной безопасности - 2017
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