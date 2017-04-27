Постпредство: РФ призывает к созданию коалиции по разминированию в Сирии

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия выступает за создание международной коалиции по разминированию в Сирии. Об этом заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов на пленарном заседании Исполнительного совета, состоявшемся во вторник. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.
"Очевидно, что срочных, неотложных мер со стороны ЮНЕСКО требует ситуация с преступным уничтожением культурного наследия Сирии, - отметил Кузнецов. - План действий по осуществлению Стратегии ЮНЕСКО по защите культуры и поощрению культурного плюрализма в случае вооруженного конфликта, вынесенный на рассмотрение нынешней сессии Исполсовета, - хорошая основа для наращивания работы на этом направлении".
"Задача номер один - спасение жемчужины человеческой цивилизации, Пальмиры, захваченной и разрушенной террористами, и освобожденной вновь, - подчеркнул постпред. - Первым шагом здесь должно быть разминирование, без которого невозможно провести реальную оценку разрушений и начать восстановительные работы".
Кузнецов напомнил, что в Пальмире уже активно действуют российские саперы. "Но ускорению этой работы способствовало бы создание международной коалиции по разминированию в Сирии, - заявил он. - Призываем всех партнеров ЮНЕСКО, небезучастных к сохранению исторического наследия, подключиться к решению этой насущной проблемы".