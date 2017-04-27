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Пушков: усиление санкций США в отношении КНДР говорит об отказе от военного сценария

Политика
27 апреля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Сенатор отметил, что странам необходимо искать пути решения проблемы исключительно на дипломатической основе

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Заявление США по поводу усиления санкций в отношении КНДР носит позитивный характер, поскольку свидетельствует об отказе американцев от военного сценария в решении ядерной проблемы Корейского полуострова. Такое мнение высказал журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков.

"Надо искать путь решения проблемы на дипломатической основе, надо давать Северной Корее гарантии безопасности, разговоры о смене режима не способствуют абсолютно ничему. У Северной Кореи такое положение, когда она в случае нанесения удара не будет иметь другого выбора, как нанести ответный удар", - сказал он, отметив, что в этом случае "начнется война, от которой никто не выиграет". "Отказ США от военного сценария - это шаг в правильном направлении, а следующий шаг в правильном направлении - искать политику дипломатической развязки", - добавил Пушков.

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По словам сенатора, отказ США от военного сценария может быть связан с тем, что американцы "взвесили риски ответных действий Северной Кореи - они очень серьезны по отношению прежде всего к Южной Корее, которую нельзя защитить от ответного удара". "Есть фактор уязвимости ближайшего американского союзника, так же как и Японии", - пояснил Пушков.

Кроме того, немаловажна и позиция Китая, который настаивает на неприменении силы и готов на взаимодействие с США по вопросу поисков решения проблемы корейской ядерной программы. "Санкции против Северной Кореи не дадут результатов. Там режим абсолютно вертикального типа, политическая верхушка от санкций не пострадает. Это будет удар по населению, которое вместе с тем не выразит недовольства", - отметил сенатор.

В четверг было опубликовано заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, главы Пентагона Джеймса Мэттиса и директора национальной разведки Дэниела Коутса, согласно которому США продолжат оказывать давление на КНДР путем ужесточения экономических санкций, а также с помощью диалога со своими союзниками и партнерами в регионе. В заявлении отмечается, что администрация США призывает международное сообщество "к усилению давления на КНДР с целью убедить режим" снизить напряженность на полуострове и "вернуться на путь диалога".

Пхеньян 16 апреля провел попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося 15 апреля в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета морского базирования.

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