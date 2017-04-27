Захарова: Россия продолжит добиваться возвращения Ярошенко на родину

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит добиваться возвращения на родину летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, очередное предвзятое решение (об отказе в ходатайстве Ярошенко о переводе его для отбывания срока заключения в Россию - прим. ТАСС), принятое в Вашингтоне, свидетельствует о том, что там по-прежнему не готовы устранять многочисленные раздражители в двухсторонней сфере наших отношений", - сказала она.
"Продолжим настаивать на возвращении нашего гражданина на родину, будем активно добиваться предоставления Ярошенко адекватной медицинской помощи, которой он лишен в американской тюрьме, и дальше намерены принимать все возможные меры для защиты его прав и законных интересов", - подчеркнула Захарова.