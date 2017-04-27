Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.04:
$ 56.97
€ 62.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: Россия продолжит добиваться возвращения Ярошенко на родину

Политика
27 апреля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Москва будет активно добиваться предоставления летчику, осужденному в США, адекватной медицинской помощи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит добиваться возвращения на родину летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, очередное предвзятое решение (об отказе в ходатайстве Ярошенко о переводе его для отбывания срока заключения в Россию - прим. ТАСС), принятое в Вашингтоне, свидетельствует о том, что там по-прежнему не готовы устранять многочисленные раздражители в двухсторонней сфере наших отношений", - сказала она.

"Продолжим настаивать на возвращении нашего гражданина на родину, будем активно добиваться предоставления Ярошенко адекватной медицинской помощи, которой он лишен в американской тюрьме, и дальше намерены принимать все возможные меры для защиты его прав и законных интересов", - подчеркнула Захарова.

Смотрите также

Москалькова вместе с МИДом будет добиваться депортации Ярошенко из США

Адвокат: отставка прокурора в Нью-Йорке может сыграть позитивную роль для Бута и Ярошенко

Семье Ярошенко предлагали вид на жительство в США в обмен на показания против Виктора Бута

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Причиной столкновения российского судна в Черном море мог стать туман
2
Экс-глава антикоррупционного главка МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии
3
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
4
Исследовательское судно ЧФ РФ затонуло в Черном море после столкновения у пролива Босфор
5
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта Дамаска
6
Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама