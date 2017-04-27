Россия призвала членов СБ ООН воздержаться от "шумных пиар-акций" при обсуждении Сирии

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ООН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Шумные пиар-акции и "патетические воззвания" к России не помогут улучшению гуманитарной ситуации в Сирии. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев на заседании Совета Безопасности.
В ходе дискуссии, длившейся около двух часов, западные страны, в том числе Великобритания, США и Франция, попытались возложить на Россию ответственность за ситуацию в Сирии, в том числе требовали от Москвы обеспечить режим прекращения огня и доступ гуманитарных сотрудников в осажденные районы. При этом американский постпред Никки Хейли призвала с этой целью оказать на РФ максимальное давление.
"Бесконечные окрики в адрес сирийских властей и патетические воззвания к странам-гарантам, в том числе к России, делу не помогут. Мы свои обязательства выполняем ответственно. Есть и другие влиятельные игроки, которые, к сожалению, не спешат проделать свою часть пути", - сказал Ильичев.
Он сообщил, что режим прекращения боевых действий "во многих случаях позволяет успешно осуществлять согласованные с сирийским правительством комплексные гуманитарные конвои". "Прогресс в последние месяцы очевиден", - отметил дипломат, сообщив, что в настоящее время "идет кропотливая проработка параметров гуманитарного доступа и медицинской эвакуации в Восточной Гуте" - пригороде Дамаска, о ситуации в котором много говорилось на заседании Совбеза.
"Рассчитывать на сиюминутный результат с учетом деликатности сюжета и оперативной обстановки не приходится; шумные пиар-акции здесь не помогут. Во-первых, это не так элементарно, как некоторые пытаются представить, и дело не только в разрешительных письмах (со стороны Дамаска - прим. корр). Одна из ключевых причин имеющихся трудностей - провокационные действия боевиков", - указал и.о. постпреда РФ. Кроме того, он отметил, что в Москве не полностью разделяют "тревожно звучащие оценки" ситуации в районе Восточной Гуты.
На протяжении последних недель ООН бьет тревогу в связи с ситуацией в Восточной Гуте, где проживают около 400 тысяч человек. Как заявил в четверг заместитель генерального секретаря всемирной организации Стивен О'Брайен, этот пригород Дамаска полностью отрезан от помощи и подвергается "беспрестанным артиллерийским обстрелам и авиаударам". По его словам, в последний раз ООН удавалось доставить гуманитарную помощь в Восточную Гуту в октябре 2016 года.