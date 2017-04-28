Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении выступили за выполнение договоренностей по Карабаху

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян на встрече в Москве выступили за выполнения соглашений по нагорно-карабахскому урегулированию, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Об этом сообщили в МИД РФ.
"На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, - отметили в российском дипведомстве. - Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года".
Главы МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность Сергею Лаврову "за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта". Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам, сообщили на Смоленской площади.
По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании, также говорится в сообщении МИД РФ.