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Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении выступили за выполнение договоренностей по Карабаху

Политика
28 апреля, 14:43 UTC+3

Главы МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность главе МИД РФ "за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта"

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Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Эдвард Налбандян на встрече в Москве выступили за выполнения соглашений по нагорно-карабахскому урегулированию, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, - отметили в российском дипведомстве. - Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года".

Главы МИД Азербайджана и Армении выразили благодарность Сергею Лаврову "за усилия по содействию мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта". Министры договорились продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам, сообщили на Смоленской площади.

По итогам трехсторонних переговоров министров России, Азербайджана и Армении прошла их встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - послами России, США и Франции, а также представителем действующего председателя ОБСЕ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании, также говорится в сообщении МИД РФ.

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