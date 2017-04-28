Кабмин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект об отмене "статьи Дадина"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство не поддерживает законопроект об отмене статьи 212.1 УК РФ, по которой был осужден активист Ильдар Дадин и которая предполагает уголовное преследование за систематические нарушения на митингах.
Об этом говорится в отзыве на проект закона, внесенный в нижнюю палату 6 февраля депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Сергеем Ивановым и Андреем Свинцовым.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
Свое решение кабмин обосновывает "отсутствием в законопроекте каких-либо статистических данных, подтверждающих необходимость внесения предполагаемых изменений в Уголовный кодекс". Кроме того правительство ссылается на решение Конституционного суда, который "не нашел оснований для признания статьи 212.1 противоречащей Конституции".
Вместе с тем отмечается, что, согласно решению КС РФ, федеральный законодатель правомочен внести в соответствующую норму изменения, "направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное статьей преступление и мер наказания за его совершение".
Как отмечают авторы, "формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем - участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены".
"Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", - подчеркивают в ЛДПР.
Депутаты указывают, что "авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий". "Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указывают разработчики.
При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Дадина, который стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.
10 февраля этого года Конституционный суд постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания.
Он вышел на свободу 26 февраля.