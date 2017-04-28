Кабмин не поддерживает внесенный в Госдуму законопроект об отмене "статьи Дадина"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Правительство не поддерживает законопроект об отмене статьи 212.1 УК РФ, по которой был осужден активист Ильдар Дадин и которая предполагает уголовное преследование за систематические нарушения на митингах.

Об этом говорится в отзыве на проект закона, внесенный в нижнюю палату 6 февраля депутатами фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Сергеем Ивановым и Андреем Свинцовым.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Свое решение кабмин обосновывает "отсутствием в законопроекте каких-либо статистических данных, подтверждающих необходимость внесения предполагаемых изменений в Уголовный кодекс". Кроме того правительство ссылается на решение Конституционного суда, который "не нашел оснований для признания статьи 212.1 противоречащей Конституции".

Вместе с тем отмечается, что, согласно решению КС РФ, федеральный законодатель правомочен внести в соответствующую норму изменения, "направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уголовной ответственности за предусмотренное статьей преступление и мер наказания за его совершение".

Суть законопроекта

Как отмечают авторы, "формальным основанием для назначения наказания по статье 212.1 УК РФ является лишь факт неоднократного нарушения положений статьи 20.2 КоАП РФ безотносительно к тому, кем - участником или организатором публичного мероприятия эти нарушения допущены".

"Очевидно, что формулировка статьи 212.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность лица, которое уже понесло ответственность в порядке, установленном КоАП РФ. В статье 50 Конституции Российской Федерации содержится запрет повторного наказания за один проступок: "Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление", - подчеркивают в ЛДПР.

Депутаты указывают, что "авторы законопроекта о введении статьи 212.1 в УК РФ при его внесении преследовали лишь одну цель: установлением уголовной ответственности предупредить повторные нарушения законодательства при проведении публичных мероприятий". "Однако степень тяжести правонарушения и явная жесткость и несоразмерность наказания уровню тяжести проступка не принимались во внимание. В результате моральные и политические издержки принятия такого решения оказались недопустимо высоки для общества в целом и конкретных граждан в частности", - указывают разработчики.

При этом в качестве прецедента они ссылаются на дело Дадина, который стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ.

Дело Дадина

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

10 февраля этого года Конституционный суд постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд по представлению председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания.

Он вышел на свободу 26 февраля.