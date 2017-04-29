Супруга президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Доходы Гульсины Миннихановой, супруги президента Татарстана Рустама Минниханова, в 2016 году составили 2,35 млрд рублей, главы республики - 7,5 млн рублей.

Об этом сообщается в декларации о доходах президента Татарстана, которая опубликована на его сайте.

"Доход супруги президента Татарстана за 2016 год составил 2,35 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей от продажи доли в ООО. Доход президента республики составил 7,5 млн рублей", - говорится в документе.

По сравнению с 2015 годом доход Минниханова вырос на 23,8%. Также у него в пользовании в России находятся жилой дом площадью 263,2 кв. м, земельный участок в 414,9 кв. м, гостевой дом площадью 110,7 кв. м, еще один земельный участок в 1,776 тыс. кв. м и квартира в 174,6 кв. м.

Супруга президента Татарстана владеет двумя квартирами, одна из которых имеет площадь 174,6 кв. м и расположена в РФ, а другая площадью 222,2 кв. м находится в ОАЭ. Также в ее собственности два земельных участка площадью 414,9 кв. м и 1,776 тыс. кв. м, жилой дом - 263,2 кв. м, гостевой дом - 110,7 кв. м.