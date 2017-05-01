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Лавров обсудил с Тиллерсоном переговоры по Сирии в Астане

Политика
1 мая, 19:22 UTC+3 МОСКВА 1, мая. /ТАСС

Также министр иностранных дел России и госсекретарь США обсудили график предстоящих российско-американских контактов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Главы внешнеполитических ведомств обсудили, кроме прочего, посвященную сирийскому урегулированию встречу в Астане, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в заявлении ведомства.

Предметом обсуждения стали и другие аспекты двусторонних отношений. "Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе согласована беседа на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая", - отметили в МИД РФ.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в столице Казахстана с 3 по 4 мая. Накануне, 2 мая, запланированы переговоры на уровне экспертов. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла с 14 по 15 марта, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.

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