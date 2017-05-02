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Российские военные доставили 4,8 тонны гуманитарной помощи жителям Сирии

Политика
2 мая, 5:10 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 2, мая. /ТАСС

Гуманитарную помощь за сутки получили 1492 жителя

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ХМЕЙМИМ, /Сирия/, 2 мая. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии провел за минувшие сутки шесть гуманитарных акций в провинциях Алеппо (4), Латакия (1) и Эс-Сувейда (1). Об этом говорится в бюллетене российского Центра.

"В городе Алеппо в районах Кади Аскар, Бенизид, Бустан Элькаср и Азиза жителям передано 800 порций горячей еды, 100 продуктовых наборов и хлеб. Еще 800 продуктовых наборов были переданы жителям населенных пунктов Джааубет-Бургаль (провинция Латакия) и Таала (провинция Эс-Сувейда)", - отмечается в бюллетене.

За сутки гуманитарную помощь получили 1492 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,8 тонны.

В бюллетене отмечается также, что российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 21,5 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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