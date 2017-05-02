Путин обсудил с Меркель необходимость неукоснительного выполнения минских договоренностей

СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель необходимость неукоснительно соблюдать всеми сторонами минских соглашений.

"Сегодня мы вновь подтвердили необходимость неукоснительного выполнения сторонами минских договоренностей, согласились, что в числе главных задач должно быть разведение сил и средств сторон конфликта, что позволит полностью прекратить обстрелы, наладить прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками, законодательно закрепить особый их статус и на этой основе провести там выборы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам первого раунда переговоров с канцлером ФРГ.

Путин отметил, что ситуация на Украине "вызывает серьезную озабоченность". По словам российского президента, он вместе с канцлером ФРГ находится в постоянном контакте так же как и другими участниками "нормандского формата". Глава российского государства напомнил о том, что последний телефонный разговор в этом формате состоялся 17 апреля. "Нормандская четверка", несомненно, и впредь должна активно заниматься урегулированием украинского кризиса, то есть, работа в этом формате будет продолжена и после президентских выборов во Франции, о чем мы и договорились в последнем телефонном разговоре", - заключил Путин.

Для реализации минских соглашений нужно добиться прямого диалога Киева и Донбасса, сказал Путин. "Нужно в конце-концов добиться, чтобы представители киевской власти и представители этих непризнанных республик (Луганской и Донецкой) оказались за одним столом переговоров", - заявил он.

Президент добавил, что надеется, что такой диалог будет рано или поздно налажен. "Невозможно добиться разрешения конфликта без прямого диалога конфликтующих сторон, так в мире еще никогда не происходило", - заметил глава государства.

"Я глубоко убежден, что сегодняшние киевские власти упустили, может быть, шанс реализовать эти минские договоренности тогда, когда у них были такие возможности внутриполитические, - считает Путин. - Сегодня они стали меньше, уже". Это сужение возможностей он связал с ситуацией в политической и экономической сфере на Украине.

Путин также призвал последовательно подходить к реализации ранее достигнутых договоренностей по ситуации на Украине. "Нельзя строить новые планы, не добившись реализации прежних", - уверен он.

Оценивая работу "нормандского формата", российский лидер подчеркнул, что "если бы его (этого формата) не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас, и это уже результат".

Донбасс никто не пытается отделить

Президент также отметил, что ситуация в Донбассе осложняется организацией Киевом всевозможных видов блокад этой территории. Об этом Путин заявил, комментируя высказывания о якобы попытках отделить территории провозглашенных республик Донбасса от Украины.

В начале ответа на этот вопрос представителя немецкой прессы (а также на вопрос, касающийся протестных акций в России), Путин выразил пожелание: "Думаю, что из уважения к вашим читателям, слушателям, зрителям, вы сделаете все, чтобы передать как можно точнее то, что я отвечу".

Проблема блокады

Российский лидер напомнил, что события на юго-востоке Украины стали результатом "государственного переворота, антиконституционной смены власти в Киеве", а также подчеркнул, что "эти территории (Донбасс) никто не отделял". "Их отделяют сами украинские власти, организуя всевозможные виды блокады", - сказал президент РФ. Так, он отметил, что РФ до сих пор поставляет на Украину значительное количество товаров, в том числе энергетических, например, коксующийся уголь для украинской металлургии. "Но это именно украинские власти организовали блокаду этих территорий", - еще раз обратил внимание Путин.

Вынужденные решения

"Там (в ДНР и ЛНР) никто не вводил рубль в качестве альтернативной валюты. Просто киевские власти по сути изъяли из оборота национальную украинскую валюту, и в этих республиках, на этих территориях ничего не оставалось людям другого делать как ввести какие-то альтернативы. Они объявили о том, что там возможно хождение почти всех валют, в том числе и российского рубля, но, имея в виду особые хозяйственные связи, он, конечно, доминирует", - пояснил президент РФ.

Путин также опроверг сообщения об изъятии у собственников предприятий в республиках Донбасса. "Их никто не изымал у законных собственников, но поскольку эти предприятия, находящиеся на территории непризнанных республик, лишены возможности - я хочу это подчеркнуть - получать сырье с украинской территории, отгружать товар на украинскую территорию, людям, которые работают на этих предприятиях, чтобы не остаться без средств к существованию, не осталось ничего другого как ввести временное управление", - сказал президент РФ. "Я хочу, чтобы ваши читатели, зрители и слушатели узнали об этом, - обратился Путин к немецким журналистам. - Там никто ни у кого ничего не отбирал".

Российский лидер обратил внимание, что предприятия в Донбассе "напрочь лишены возможности" получать средства из- за того, что киевские власти прекратили всякие финансовые отношения с этой территорией: в результате, там не действуют банки и украинская финансовая система. "Наши партнеры в Европе как-то говорили о том, что готовы помочь украинским властям наладить нормальное функционирование финансовых, хотя бы временных, институтов (в Донбассе). К сожалению, наши партнеры в Киеве сделали все для того, чтобы эти пожелания и планы наших европейских партнеров не были реализованы", - констатировал глава государства. "Поэтому, то, что там происходит - это вынужденная мера", - заключил он.