МИД РФ: Иран строго придерживается обязательств в рамках ядерной сделки

Емельянов: драку в финале Кубка России могли спровоцировать оскорбления ФернандешаСпорт 2 мая, 22:00
Семин заявил, что будет работать в "Локомотиве" и в следующем сезонеСпорт 2 мая, 21:58
Мутко: футбольные фанаты своим поведением подталкивают государство ужесточать наказанияСпорт 2 мая, 21:56
В центре Оттавы произошла утечка газа, из зданий эвакуированы людиПроисшествия 2 мая, 21:50
Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмомПолитика 2 мая, 21:49
Россиянки Касаткина и Павлюченкова претендуют на приз лучшему игроку апреля по версии WTAСпорт 2 мая, 21:44
Мутко сравнил финал Кубка России по футболу в Сочи с празднованием свадьбыСпорт 2 мая, 21:41
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Кросби не сыграет с "Вашингтоном" из-за сотрясения мозгаСпорт 2 мая, 21:29
ОАЭ объявили о планах буксировать к своим берегам айсберги для орошения пустыниМеждународная панорама 2 мая, 21:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Иран строго придерживается обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.
"Прошло уже достаточно времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что договоренность работает, справляется с поставленными задачами, - сказал дипломат. - Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, и это регулярно подтверждается МАГАТЭ".
Ульянов отметил, что договоренность по ядерной программе Ирана стала бесспорным достижением режима ядерного нераспространения. "Призываем всех, прежде всего, самих участников СВПД приложить максимум усилий, чтобы оправдать надежды международного сообщества и сохранить на долгосрочную перспективу этот символ успеха дипломатии, подтвердивший возможность урегулирования самых сложных проблем путем переговоров на основе Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил он.