МИД РФ: Иран строго придерживается обязательств в рамках ядерной сделки

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Иран строго придерживается обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

"Прошло уже достаточно времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что договоренность работает, справляется с поставленными задачами, - сказал дипломат. - Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, и это регулярно подтверждается МАГАТЭ".

Ульянов отметил, что договоренность по ядерной программе Ирана стала бесспорным достижением режима ядерного нераспространения. "Призываем всех, прежде всего, самих участников СВПД приложить максимум усилий, чтобы оправдать надежды международного сообщества и сохранить на долгосрочную перспективу этот символ успеха дипломатии, подтвердивший возможность урегулирования самых сложных проблем путем переговоров на основе Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил он.