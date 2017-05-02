Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: Иран строго придерживается обязательств в рамках ядерной сделки

Политика
2 мая, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями отметил, что договоренность по ядерной программе стала бесспорным достижением режима ядерного нераспространения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Иран строго придерживается обязательств, взятых в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), что регулярно подтверждается МАГАТЭ. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Ирана
© EPA/RONALD WITTEK

Иран объявил о введении санкций в отношении 15 американских компаний

CNN: РФ наращивает свое влияние на Ближнем Востоке, опережая администрацию Трампа

Посол ЕС в США назвал ложным мнение о нежелании Брюсселя взаимодействовать с Россией

"Прошло уже достаточно времени, чтобы можно было с уверенностью сказать, что договоренность работает, справляется с поставленными задачами, - сказал дипломат. - Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, и это регулярно подтверждается МАГАТЭ".

Ульянов отметил, что договоренность по ядерной программе Ирана стала бесспорным достижением режима ядерного нераспространения. "Призываем всех, прежде всего, самих участников СВПД приложить максимум усилий, чтобы оправдать надежды международного сообщества и сохранить на долгосрочную перспективу этот символ успеха дипломатии, подтвердивший возможность урегулирования самых сложных проблем путем переговоров на основе Договора о нераспространении ядерного оружия", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
Иран Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Футболисты "Локомотива" и "Урала" устроили массовую драку на поле в финале Кубка России
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
4
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
5
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
6
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама