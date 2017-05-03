Песков: Путин исходит из интересов граждан и бизнеса РФ, развивая отношения с Анкарой

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в отношениях с Турцией исходит из интересов россиян и российского бизнеса.

"Что касается помидоров (временно запрещенных к ввозу из Турции в РФ) и виз (при поездках граждан Турции в РФ), то здесь во главе угла для Путина - интересы наших производителей и интересы наших граждан в плане обеспечения безопасности, и Путин сказал, что он четко будет этого принципа придерживаться, - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1", комментируя состоявшиеся переговоры российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом. - Это абсолютно нормально, потому главным критерием выстраивания добрых отношений является взаимная выгода и взаимное уважение".

Пресс-секретарь президента РФ заметил, что повестка дня двусторонних отношений РФ и Турции загружена конкретными вопросами, что свидетельствует о плотности взаимодействия двух стран. Будучи тюркологом, Песков напомнил турецкую пословицу: "Путь разума един". По его словам, логика двусторонних отношений РФ и Турции двигает страны к расширению сотрудничества, потому что оно в интересах граждан обеих стран.

"Основная цель, которую президент Путин преследует при этом (развитии двусторонних отношений с другими странами) - это благосостояние собственного народа, благосостояние россиян", - подчеркнул представитель Кремля. По его словам, "есть абсолютная политическая воля к тому, чтобы дальше развивать отношения с Турцией". "Исторически, несмотря на многие зигзаги нашей общей российско-турецкой судьбы, все-таки те периоды, когда мы развивали сотрудничество, приносили пользу", - подчеркнул Песков.