Адвокат Романа Селезнева подал в суд в Сиэтле уведомление об апелляции по делу россиянина

Стивен Кинг считает допуск Трампа к ядерной кнопке страшнее своих триллеровМеждународная панорама 4 мая, 5:23
Шайба Кузнецова не спасла "Вашингтон" от проигрыша "Питтсбургу" в матче плей-офф НХЛСпорт 4 мая, 5:20
"Ведомости": Минприроды хочет запретить захоронение некоторых видов отходов к 2021 г.Общество 4 мая, 4:43
Брэд Питт рассказал, что бросил пить после подачи заявления на разводКультура 4 мая, 4:09
"Известия": Минкомсвязи хочет ужесточить закон о хранении персональных данных за рубежомЭкономика и бизнес 4 мая, 4:07
Ле Пен и Макрон не пришли к согласию ни по одному вопросу во время телевизионных дебатовМеждународная панорама 4 мая, 3:33
Кабмин опубликовал отчет о результатах выполнения "майских указов" президентаПолитика 4 мая, 3:26
В Сенате США просят помешать "Роснефти" получить контроль над частью нефтяной сети страныЭкономика и бизнес 4 мая, 3:09
В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутниковКосмос 4 мая, 2:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Уведомление об апелляции по делу Романа Селезнева, приговоренного 21 апреля в США к 27 годам тюремного заключения по обвинению в кибермошенничестве, было подано в среду в федеральный окружной суд в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон). Об этом свидетельствуют полученные сегодня ТАСС документы из архива суда.
Как отмечается в уведомлении, рассматривать этот запрос, согласно существующей практике, будет Апелляционный суд девятого округа. Он находится в Сан-Франциско (штат Калифорния) и занимается в том числе делами в штате Вашингтон.
Документ подан адвокатом россиянина Игорем Литваком. В уведомлении об апелляции не уточняется, какие аргументы намерена представить суду защита.
Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл.
В августе 2016 года жюри присяжных признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля в федеральном окружном суде Сиэтла россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. Обвинения в отношении него выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.
В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян.
Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", отмечали в российском внешнеполитическом ведомстве.