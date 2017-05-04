Более 81% россиян одобряют работу Путина

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 81,6% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,1%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, в конце марта уровень одобрения деятельности президента составлял 82,7%, к середине апреля этот показатель снизился до 80,8%. Опрос, проведенный в последнюю неделю апреля, показал, что работу главы государства положительно оценивают 81,6% россиян.

Рейтинг одобрения деятельности Медведева немного снизился по сравнению с концом марта - с 54,8% до 52,1%. Уровень одобрения деятельности кабинета министров также стал немного меньше: если в конце марта он составлял 61,5%, то в конце апреля опустился до 56,0%.

При этом рейтинги неодобрения первого и второго лиц государства к концу апреля также немного повысились, если сравнивать с показателями последней недели марта. Так, уровень неодобрения деятельности Путина вырос с 11,2% до 12,9%, уровень неодобрения работы Медведева - с 30,7% до 35,3%, правительства в целом - с 28,2% до 31,7%.

В рейтинге доверия политикам с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует Путин (в течение месяца показатель колебался с 49,7% до 48,4%). Именно его большинство респондентов называют, отвечая на вопрос, кому бы они доверили решение важных государственных вопросов. В первую тройку рейтинга доверия также вошли Медведев (16,1%) и министр обороны Сергей Шойгу (15,8%). Лидером "антирейтинга" доверия остается Владимир Жириновский.

Рейтинги парламентских партий

Электоральный рейтинг "Единой России", набрав годовой максимум в середине марта (51,4%), в апреле колебался в пределах полутора процентов, а по среднему значению за последнюю неделю апреля составил 48,1%. Рейтинг ЛДПР, продержавшись три недели на отметке 12,6%, к концу апреля опустился до 12,0%.

Поддержка КПРФ, по данным ежедневного опроса "ВЦИОМ- Спутник", росла несколько недель подряд, однако в последнюю неделю месяца снизилась до 10,2%. Рейтинг "Справедливой России", по данным на 24 - 30 апреля, составил 5,4% (в начале апреля - 4,8%).

Инициативные всероссийские опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводятся ежедневно. Каждый день опрашиваются 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. В итоговом исследовании приводится среднее значение за семь дней опроса, за неделю объем выборки составляет 4200 человек.