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Лавров: РФ настаивает на недопустимости ситуаций, угрожающих наблюдателям ОБСЕ на Украине

Политика
4 мая, 13:47 UTC+3 ПОРВОО (Финляндия) (Финляндия) 4, мая. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что страны Запада, поддержавшие переворот на Украине, несут ответственность за действия киевских властей и выполнение ими взятых на себя в Минске обязательств

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ПОРВОО (Финляндия), 4 мая. /ТАСС/. Россия настаивает на недопустимости в будущем ситуаций, которые подвергали бы опасности жизнь наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

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"У нас общая позиция в том, что касается поддержки деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказал Лавров. - В ее составе работают и граждане России, и граждане Финляндии. Мы настаиваем на том, чтобы не допускать каких-либо инцидентов в будущем, которые подвергают жизнь наших наблюдателей угрозе".

Глава российского МИД также напомнил, что страны Запада, поддержавшие антиконституционный переворот на Украине, несут особую ответственность за действия киевских властей и выполнение ими взятых на себя в Минске обязательств. "Мы поделились нашими оценками ситуации, которая сложилась на Украине, и которая является результатом антиконституционного государственного вооруженного переворота, совершенного в феврале 2014 года", - сказал министр.

"Россия считает, что ведущие страны Евросоюза, Запада, которые поддержали этот государственный переворот, назвав его демократической сменой власти, несут особую ответственность за то, чтобы заставить правительство Украины выполнить минские договоренности, заключенные в феврале 2015 года", - подчеркнул Лавров.

23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.

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