Решения суда ООН по иску Украины изучаются компетентными ведомствами России

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Решения международного суда ООН по иску Украины изучаются компетентными российскими ведомствами и учреждениями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"19 апреля международный суд ООН вынес решение по требованию о временным мерам в связи с иском Украины против России о применении международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - напомнила она. - В отношении международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма на данном этапе суд признал неправдоподобными обвинения Украиной несоблюдения Россией своих обязательств по этому договору".

Касаясь решения суда по расовой дискриминации Захарова отметила, что международный суд "занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные заявления украинской стороны о якобы имеющей место агрессии и оккупации Крыма как не относящиеся к сути разбирательства, а также не поддержал ни одну из временных мер - тезис украинского иска о том, что РФ осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общины".

"В частности, в тексте решения суда нет ни слова о репрессиях и гонениях со стороны РФ в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет меджлиса крымско-татарского народа", - добавила дипломат.

"В настоящее время решения международного суда изучаются компетентными российскими ведомствами и учреждениями", - заключила Захарова.