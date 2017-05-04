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Путин: "майские указы" привели к развитию социально-значимых сфер

Политика
4 мая, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Однако проблем еще много, констатировал президент

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Реализация "майских указов" придала новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных для граждан сферах, однако нерешенных проблем остается еще очень много.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения основных показателей социально-экономического развития страны.

"За прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, ЖКХ", - сказал Путин. "Разумеется, проблем здесь еще очень и очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать", - добавил президент РФ. Тем не менее, подчеркнул он, реализация "майских указов" позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества. Кроме того, Путин обратил внимание, что эффективность данной работы серьезно возросла благодаря общественному контролю со стороны Общероссийского народного фронта.

Президент в связи с этим призвал и дальше расширять диалог с профессиональными, волонтерскими, гражданскими объединениями и НКО, "создавать новые возможности для реализации инициатив наших людей". "Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед - только так можно ответить на запросы людей, они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи", - сказал президент.

Также Путин отметил работу руководителей регионов, подчеркнув, что в тех субъектах Федерации, где власти ответственно подошли к данной работе, "несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьезные, заметные результаты". "Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сделано, обозначить проблемные зоны, сформулировать дальнейшие наши действия", - обратился Путин к участникам совещания. 

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