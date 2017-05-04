Бастрыкин: угрозы "Бессмертному полку" в Киеве ведут к уничтожению памяти об общей победе

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что прозвучавшие в Киеве угрозы в адрес акции "Бессмертный полк" связаны с опасениями потомков гитлеровских пособников проводить организованную в РФ акцию и направлены на уничтожение памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Об этом глава СК заявил на торжественном собрании в СК, посвященном 72-й годовщине Победы.

Как отметила представитель СК РФ Светлана Петренко, выступая на собрании, Бастрыкин напомнил об уже сложившейся традиции шествия "Бессмертного полка", заметив, что "мощь и сила народа-победителя таковы, что враги боятся даже павших бойцов".

"На днях в СМИ появились заметки о готовности украинских националистов сорвать предстоящую 9 Мая акцию "Бессмертного полка" в Киеве. Потомки гитлеровских пособников заявляют об опасности мероприятия, берущего начало в России, - заметил Бастрыкин. - А ведь во время Великой Отечественной войны русские и украинцы, как и другие жители Советского Союза плечом к плечу вставали на защиту общего Отечества, закрывали друг друга от пуль и осколков, делились последним куском хлеба и глотком воды. И никто из них не задумывался о национальности собрата по оружию".

Забвение войны - не меньшее преступление

Председатель СК России подчеркнул, что "в отдельных странах постсоветского пространства при содействии Европы активно предпринимаются попытки переписать историю братского сосуществования народов СССР".

"Цинизм тех, кто перекраивает историю нашей страны, не может не поражать. Кто-то заявляет о том, что Советский Союз развязал Вторую Мировую войну и фактически заставил фашистскую Германию нанести превентивный удар. Другие предлагают за давностью лет перестать вспоминать события огненных лет, мотивируя тем, что сменилось не одно поколение, и обращение к памяти мешает нам интегрироваться в мировое сообщество наряду с другими странами", - отметил Бастрыкин.

По его мнению, "стоит помнить, что забвение войны - не меньшее преступление, чем ее развязывание". "Попытки обелить нацистских преступников и их сообщников - неслыханное кощунство перед памятью миллионов. Нет таких сроков давности, которые могли бы заглушить голоса погибших и притупить бдительность живых", - подчеркнул Бастрыкин.

Награды ветеранам

Председатель СК подчеркнул важность работы Всероссийской общественной организации "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества", которая "наглядно показывает настоящую правду о войне, величие подвига всего нашего народа, солдат, офицеров и выдающихся военачальников".

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны и следственных органов, он выразил им искреннюю благодарность за активное участие в подготовке кадров для Следственного комитета, а также в патриотическом воспитании граждан.

Глава ведомства поздравил всех присутствующих с наступающим Днем Великой Победы, пожелав счастья, благополучия и мирного неба, и наградил ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов следствия ведомственными медалями и ценными подарками.

В преддверии Дня Победы Александр Бастрыкин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Вместе с ним почтили память погибших ветераны, руководители центрального аппарата СК, Академии Следственного комитета и Кадетского корпуса СК России им. Александра Невского, воспитанники кадетского корпуса и студенты академии.

По завершении торжественного мероприятия в СК состоялся праздничный концерт с участием Ансамблей песни и пляски Воздушно-космических сил особого назначения, ансамбля "Юные александровцы", а также творческих коллективов кадетского корпуса и Академии СК.