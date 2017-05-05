Российские военные доставили рис, муку, сахар и чай в горную сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ /Сирия/, 5 мая. /ТАСС/. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в деревню Брабишбо в горной Латакии.

"Всего мы доставили 400 пакетов гуманитарной помощи - рис, мука, сахар, чай. Всего около двух тонн", - рассказал журналистам представитель Центра полковник Вячеслав Румянцев. По его словам, при оказании помощи населению Сирии особое внимание уделяется деревням, наиболее пострадавшим от боевиков. Например, тем населенным пунктам, которые, как Брабишбо, были в осаде, а также деревням, где много вдов и беженцев из других районов Сирии.

Деревня Брабишбо в горной части провинции Латакия еще полтора года назад была в окружении боевиков. Всего за месяцы осады погибло 55 жителей деревни, где проживает около полутора тысяч человек.