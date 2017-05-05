Лавров обсудил с Тиллерсоном задачи деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили задачи деэскалации в Сирии в свете итогов переговоров в столице Казахстана. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора.

"В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования, - проинформировали в российском дипведомстве. - В свете итогов международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу".

"Затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов", - отметили в МИД.