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Лавров обсудил с Тиллерсоном задачи деэскалации в Сирии

Политика
5 мая, 20:44 дата обновления: 5 мая, 20:50 UTC+3

В МИД РФ сообщили, что в беседе главы внешнеполитических ведомств России и США затронули темы наращивания усилий в сфере антитеррора и активизации содействия межсирийскому переговорному процессу

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили задачи деэскалации в Сирии в свете итогов переговоров в столице Казахстана. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося телефонного разговора.

"В центре внимания находилась тематика сирийского урегулирования, - проинформировали в российском дипведомстве. - В свете итогов международной встречи по Сирии в Астане 3-4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу".

"Затрагивались некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня. Собеседники условились относительно дальнейших российско-американских контактов", - отметили в МИД. 

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
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