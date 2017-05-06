Более 1,3 тыс. жителей Сирии за сутки получили гуманитарную помощь

"Сент-Луис" победил "Нэшвилл" и сократил отставание в серии второго раунда плей-офф НХЛСпорт 6 мая, 5:45
Президент Эквадора удостоен одной из высших госнаград Кубы - ордена "Хосе Марти"Международная панорама 6 мая, 5:29
Легкоатлетка из США со сломанной рукой выиграла забег на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 6 мая, 5:25
Президент Спортивного арбитражного суда Коутс переизбран на пост главы НОК АвстралииСпорт 6 мая, 3:39
WP: Флинна предупреждали об опасности контактов с российским послом в СШАМеждународная панорама 6 мая, 3:24
Ведущие телекомпании США бойкотировали посвященный успехам Трампа рекламный роликМеждународная панорама 6 мая, 3:20
Суд в США над наркобароном Гусманом намечен на апрель 2018 годаПроисшествия 6 мая, 3:10
Politico: агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе СШАМеждународная панорама 6 мая, 2:50
Во Франции наступил "день тишины" перед вторым туром выборовМеждународная панорама 6 мая, 2:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели семь гуманитарных акций, помощь получили более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Деръа. В городе Алеппо в районах Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия, а также в городe Деръа жителям передано 4,2 тонны продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1350 жителей", - говорится в сообщении.
Российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор, осажденного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.