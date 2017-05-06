Более 1,3 тыс. жителей Сирии за сутки получили гуманитарную помощь

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели семь гуманитарных акций, помощь получили более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Деръа. В городе Алеппо в районах Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия, а также в городe Деръа жителям передано 4,2 тонны продуктов питания. За сутки гуманитарную помощь получили 1350 жителей", - говорится в сообщении.

Российские самолеты доставили в район города Дейр-эз-Зор, осажденного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.