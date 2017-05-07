Российская сторона зафиксировала 18 нарушения режима прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Оперативная обстановка в районах действия Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республики всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная, сообщил в воскресенье Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, подписанного Российской Федерацией, Турецкой Республикой и Исламской Республикой Иран 4 мая 2017 г., группами контроля продолжался мониторинг соблюдения режима прекращения огня", - говорится в информационном бюллетене Центра.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 18 нарушений в провинциях: Дамаск - 10, Латакия - 3, Деръа - 3, Хама - 2. Турецкой частью зафиксировано 15 нарушений: Дамаск - 2, Деръа - 3, Хама - 7, Хомс - 3.

"В основном нарушения представляли беспорядочную стрельбу из стрелкового вооружения в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (запрещены в РФ - прим. ТАСС)", - информирует российский Центр.

Наиболее резонансным нарушением, зафиксированным российской стороной, стал минометный обстрел позиций правительственных войск со стороны группы боевиков в районе населенного пункта Зеллакият (21 км северо-западнее г. Хама).

Турецкая сторона подтвердила факт принадлежности боевиков в районе н.п. Зеллакият к террористической группировке "Джебхат ан-Нусра" и выразила согласие на принятие оперативных мер для восстановления режима прекращения боевых действий.