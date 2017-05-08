Слуцкий: внешняя политика Франции во главе с Макроном останется сдержанной в отношении РФ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Внешняя политика Франции во главе с избранным в воскресенье президентом Эмманюэлем Макроном пока останется сдержанной на российском направлении, но нельзя исключать, что новый лидер "сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом весь потенциал сотрудничества".

Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий.

По его словам, "выборы президента Франции стали знаковыми для формирующейся сегодня новой мировой архитектуры и явились своего рода испытанием на прочность для единой Европы". "Еще раз повторю, что скорее это было голосование не за Макрона, а против возможности повторения сценария Brexit в Пятой Республике. И естественно, здесь Запад употребил все свое влияние, и вся пропагандистская машина во Франции и за ее пределами была брошена на поддержку Эмманюэля Макрона - кандидата, который вырос на политическом небосклоне Франции буквально за год с небольшим", - сказал Слуцкий.

"В силу всех этих факторов пока очевидно, что внешняя политика Франции во главе с президентом Макроном в ближайшее время останется прозападной, пронатовской и сдержанной по отношению к России", - добавил глава комитета.

Вместе с тем, Слуцкий отметил, что "Макрон интересный и достаточно молодой политик, и нельзя исключать, что он сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества". "Именно на это будет нацелена моя деятельность, деятельность моих коллег по комитету и депутатской группе дружбы с парламентом Франции после того, как там пройдут парламентские выборы 18 июня", - заключил депутат.

Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон в воскресенье победил во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 66,06% голосов о итогам подсчета 100% бюллетеней. В общей сложности, как сообщили в МВД Франции, за Макрона проголосовали 20,7 млн избирателей. Его соперница, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, получила 33,94% голосов.