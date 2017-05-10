Медведев и "Единая Россия" обсудят реализацию социального блока программы партии

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев проверит, как выполняются социальные пункты предвыборной программы партии. Глава кабинета министров примет участие в заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" по блоку "Социальная политика: вложения в каждого человека - основа общего будущего".

Как сообщила пресс-служба правительства, "участники заседания обсудят итоги реализации пунктов предвыборной программы "Единой России" и задачи по выполнению программы в 2017 году". "В частности, будут обсуждаться пункты "Сохранение и повышение уровня благосостояния", "Достойная работа и профессиональная самореализация для всех", "Сбережение и приумножение народа", "Равные возможности и качество жизни для всех" и "Гражданская активность и общественная инициатива - основа социального развития", - уточнили в пресс-службе.

На заседание приглашены министр образования и науки Ольга Васильева, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр транспорта Максим Соколов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, депутаты Госдумы, представители Высшей школы экономики.

Социальная программа

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года с программой "Успех каждого - успех России". Она состояла из восьми разделов, затрагивающих ключевые сферы жизни российского общества. Позиционируя свою программу как "план действий, который необходимо предпринять в ближайшие пять лет", партия предложила несколько стратегических проектов, реализация которых, по ее мнению, позволит достигнуть стоящей перед ней цели - обеспечение "благополучия человека и развития России".

В части "Социальная политика: вложения в каждого человека - основа общего будущего" программного документа "Единая Россия" ставила перед собой задачу "не только обеспечить выполнение государством всех своих социальных обязательств, но и сделать так, чтобы помощь людям была реальной: ощутимой, достойной и эффективной". При этом особо подчеркивалась невозможность "решать экономические задачи за счет социальных".

В качестве конкретных целей единороссы обозначали в том числе сохранение реального уровня оплаты труда с его повышением с 2018 года в соответствии с темпами роста экономики, сдерживание роста цен, снижение уровня бедности населения, развитие демографических мер, содействие гражданской активности и социальной инициативе.

"Комиссия обсудит, какие пункты программы уже реализованы, на каких будет сфокусировано внимание в этом году", - проинформировали в партии.

Новый формат контроля

По словам заместителя секретаря Генсовета "Единой России", депутата Госдумы Ольги Баталиной, партия уделяет пристальное внимание выполнению своих предвыборных обещаний и реализации программы. Она напомнила, что на прошедшем в начале этого года съезде "Единой России" были подведены предварительные итоги выполнения программы за четыре месяца 2016 года. "Теперь такой контроль будет на постоянной основе. Для этого состав комиссии был усилен экспертами, каждый из которых закреплен за профильным разделом программы", - отметила парламентарий.

На реализацию программных положений нацелены и партийные проекты "Единой России". В общей сложности в партии действуют 25 проектов, шесть из которых - "Городская среда", "Местный дом культуры", "Театры малых городов", "Парки малых городов", "Здоровье - детям", "Школа грамотного потребителя" - были начаты в феврале.