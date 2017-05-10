Юрий Шувалов будет курировать диалог Киева с Донбассом по решению гуманитарных вопросов

От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему мируОбщество 10 мая, 13:13
Краснокнижная белая чайка меняет поведение из-за изменения климата в АрктикеНаука 10 мая, 13:03
Очередная экспедиция вернется с МКС 2 июняКосмос 10 мая, 13:03
Квадроцикл и кубок победителя "Дакара" Карякина представят на выставке в "Ельцин Центре"Спорт 10 мая, 13:01
Родионенко: перспективы залечившей тяжелую травму гимнастки Харенковой пока неясныСпорт 10 мая, 12:54
Долги за электроэнергию в Бурятии, Забайкалье и Хакасии превысили 8 млрд рублейСибирь 10 мая, 12:51
Из Америки в Россию: как "Анастасия" стала самым популярным бродвейским мюзикломКультура 10 мая, 12:45
Погрузка на ОЖД в январе-апреле 2017 года составила 31,4 млн тоннТранспорт 10 мая, 12:42
Медалист ОИ-2016 гимнаст Стретович полностью восстановился после травмыСпорт 10 мая, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Советник председателя Госдумы, член Высшего совета "Единой России" Юрий Шувалов подтвердил ТАСС, что переходит на работу в управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией. По его словам, ему поручено курировать диалог Киева с представителями Донбасса по решению гуманитарных вопросов в рамках соответствующей подгруппы контактной группы.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Шувалов переходит на работу в администрацию президента в блок, возглавляемый помощником главы государства Владиславом Сурковым, где будет заниматься минскими соглашениями, а также укреплять связь с "Единой Россией".
"Это вопросы, связанные с решением всего комплекса проблем, касающихся поиска пропавших без вести, обмена "всех на всех", - то, что сейчас готовится", - рассказал Шувалов о направлениях своей предстоящей работы. "Мне поставлена задача в рамках этого направления работать персонально и обеспечить полноценный диалог (который должен идти в Минске) украинской стороны с Донбассом относительно решения комплекса гуманитарных вопросов, которые сегодня не решены", - добавил он.
"Мы стремимся к тому, чтобы помимо полноценного обмена удерживаемых лиц также (в соответствии с минскими соглашениями) украинской стороной была снята экономическая блокада, что позволило бы решать вопросы социально- экономического развития территорий, которые сегодня полностью заблокированы", - добавил партийный деятель. "Это в том числе выплата пенсий, возможность полноценной работы пропускных пунктов, (их) безопасного пересечения", - заключил он.
В 2004-2016 гг. Шувалов занимал пост руководителя управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, затем он был назначен советником спикера нижней палаты парламента.