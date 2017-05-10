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Юрий Шувалов будет курировать диалог Киева с Донбассом по решению гуманитарных вопросов

Политика
10 мая, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Ранее Шувалов занимал пост руководителя управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, затем он был назначен советником спикера нижней палаты парламента

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Советник председателя Госдумы, член Высшего совета "Единой России" Юрий Шувалов подтвердил ТАСС, что переходит на работу в управление президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией. По его словам, ему поручено курировать диалог Киева с представителями Донбасса по решению гуманитарных вопросов в рамках соответствующей подгруппы контактной группы.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Шувалов переходит на работу в администрацию президента в блок, возглавляемый помощником главы государства Владиславом Сурковым, где будет заниматься минскими соглашениями, а также укреплять связь с "Единой Россией".

"Это вопросы, связанные с решением всего комплекса проблем, касающихся поиска пропавших без вести, обмена "всех на всех", - то, что сейчас готовится", - рассказал Шувалов о направлениях своей предстоящей работы. "Мне поставлена задача в рамках этого направления работать персонально и обеспечить полноценный диалог (который должен идти в Минске) украинской стороны с Донбассом относительно решения комплекса гуманитарных вопросов, которые сегодня не решены", - добавил он.

"Мы стремимся к тому, чтобы помимо полноценного обмена удерживаемых лиц также (в соответствии с минскими соглашениями) украинской стороной была снята экономическая блокада, что позволило бы решать вопросы социально- экономического развития территорий, которые сегодня полностью заблокированы", - добавил партийный деятель. "Это в том числе выплата пенсий, возможность полноценной работы пропускных пунктов, (их) безопасного пересечения", - заключил он.

В 2004-2016 гг. Шувалов занимал пост руководителя управления Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, затем он был назначен советником спикера нижней палаты парламента.

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