Володин высказался за развитие межпарламентского сотрудничества с Молдавией

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступает за расширение и укрепление межпарламентского сотрудничества с Республикой Молдова.

"Для нас как депутатов важно, чтобы росли межпарламентские связи, отношения по линии групп дружбы развивались… Нам бы хотелось, чтобы парламентское измерение также развивалось", - заявил он на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном, который находится в Москве с третьим в этом году рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

При этом Володин особо отметил участие Додона в празднованиях в России по случаю Дня Победы. "Такой визит с вашей стороны (это первый визит, когда глава Республики Молдова принимал участие в празднованиях по случаю Дня Победы) о многом говорит. Он говорит о том, что наши народы имеют будущее в плане выстраивания отношений, жизни, экономики, безусловно", - сказал Володин.

Диалог с Думой

Володин также надеется на более активное участие парламента Молдавии в развитии диалога с Думой.

"Очень важно, чтобы в рамках диалога между парламентами... то время, когда у нас был вакуум в отношениях, ушло в прошлое. И в этой связи мы надеемся на то, что уже с вашим участием и участием (лидера Партии социалистов Молдавии) Зинаиды Петровны Гречаной мы эти отношения восстановим, и они будут служить нашим народам в вопросах развития гуманитарного сотрудничества, образовательных, культурных проектов и, конечно, экономики", - заявил спикер. На его взгляд, "наконец сейчас появилась возможность заниматься обсуждением конкретных вопросов".

"И думаем, что парламент Молдовы, который до сегодняшнего дня занимает такую достаточно выжидательную позицию по многим темам, которые нас не могут не волновать, тоже проявит со своей стороны больше активности, и у нас этот диалог будет развиваться на другом уровне при вашем участии", - подчеркнул Володин.

Со своей стороны, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников (КПРФ) отметил, что между двумя странами "происходит процесс возврата к стратегическому партнерству". "Мы этого очень ждали, стремились к этому и уверены, что это будет новый толчок не только в межгосударственных отношениях, но и в межпарламентских связях", - указал Мельников.

По его словам, межпарламентские связи "действительно в последние годы заметно притухли". "Официальных контактов между парламентом Молдовы и Госдумой фактически не было, в том числе, к сожалению, и по линии группы дружбы. И скажу честно, это не наше было стремление", - констатировал депутат. Он выразил уверенность, что в этом году эти контакты будут восстановлены: "С нашей стороны есть стремление и желание к этому, и мы будем способствовать этому процессу".