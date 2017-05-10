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Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни

Политика
10 мая, 12:22 дата обновления: 10 мая, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, мая. /ТАСС

Фракция выразила соболезнования родным и близким покойного депутата

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили св пресс-службе думской фракции либерал-демократов.

"Фракция ЛДПР с прискорбием сообщает, что на 69-м году жизни скончался наш друг и товарищ, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Василий Михайлович Тарасюк. Его уход из жизни шокировал всех его коллег и друзей: до последнего своего дня Василий Михайлович вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком", - говорится в сообщении ЛДПР.

Фракция выразила соболезнования родным и близким покойного депутата.

В пресс-службе партии сообщили, что Тарасюк родился на Украине, начал свой трудовой путь в Министерстве торговли Украинской ССР, с начала 1980-х годов работал в Когалыме в нефтяной отрасли. В начале 1990-х годов Тарасюк, по данным пресс-службы, стоял у истоков нефтяной компании "Лукойл", а также входил в руководство других предприятий региона.

В 2002 году он избрался в гордуму Когалыма, а в 2003 году - в Госдуму четвертого созыва по списку ЛДПР. "Впоследствии он ни разу не изменил своему политическому выбору и входил во фракцию ЛДПР в Госдуме пятого, шестого и седьмого созывов. В ЛДПР он всегда пользовался большим уважением благодаря обширным знаниями и опыту, которым всегда охотно делился", - отмечается в сообщении.

Тарасюк входил в руководство думских комитетов по природным ресурсам и природопользованию, по энергетике, по собственности и земельным отношениям, по вопросам местного самоуправления. "До последнего дня, несмотря на почтенный возраст, он поражал своим трудолюбием, оставаясь одним из самых дисциплинированных депутатов", - подчеркивается в сообщении.

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