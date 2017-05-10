МИД РФ: иранский опыт можно применить при решении ядерной проблемы Корейского полуострова

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Опыт достижения соглашения по иранской ядерной программе может быть применим в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов на первой сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Текст выступления размещен в среду на сайте МИД РФ.

"Определенный иранский опыт действительно может оказаться полезным и применимым в контексте наиболее актуального и взрывоопасного на данный момент вызова режиму нераспространения ядерного оружия - ядерной проблемы Корейского полуострова, - сказал он. - Речь, прежде всего, идет о возможности решать сложные проблемы путем творческих дипломатических и политических решений, кропотливых переговоров. Именно этого сейчас не хватает на Корейском полуострове".

Ульянов подчеркнул, что Россия не приемлет самопровозглашенный КНДР ядерный статус и считает, что курс Пхеньяна на наращивание ракетно-ядерного потенциала не будет способствовать обеспечению безопасности страны. "Выступаем за необходимость неукоснительного выполнения Пхеньяном соответствующих решений СБ ООН, прекращения ракетно-ядерных испытаний и возвращения в режим ДНЯО, - продолжил он. - Важно, однако, чтобы рестрикции не вели к сужению "окна возможностей" для задействования переговорной опции, а также ухудшению гуманитарной ситуации в Северной Корее".

14 июля 2015 года в Вене Иран и страны "шестерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция) после многолетних переговоров достигли соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий. В рамках СВПД с Ирана снимались наложенные ранее санкции СБ ООН и при этом предусматривались меры, обеспечивающие мирный характер иранской ядерной деятельности.